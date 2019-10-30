Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском

Форвард «Каролины» Андрей Свечников после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1) прокомментировал свой гол в стиле лакросса из-за ворот.
«Да, я пробовал такое в прошлом году в НХЛ, а до этого пытался осуществить в OHL, – приводит слова 19-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Но тогда попал в перекладину.
Сейчас мы с Родом (Бриндамором) часто над этим работаем: он пасует мне за ворота, а я пытаюсь поднять шайбу на крюк и забить. Даже на утренней раскатке было несколько удачных попыток».
Напомним, в третьем периоде 19-летний российский нападающий, находясь за воротами, отправил шайбу в верхний угол, предварительно положив ее на крюк клюшки. А после этого Свечников забил также и победный гол. Теперь у него 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.
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