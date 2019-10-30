Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 октября 2019 17:47ХоккейЛипкин Антон

Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском

Российский нападающий забил «Калгари» из-за ворот в стиле лакросса.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1) прокомментировал свой гол в стиле лакросса из-за ворот.

«Да, я пробовал такое в прошлом году в НХЛ, а до этого пытался осуществить в OHL, – приводит слова 19-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Но тогда попал в перекладину.

Сейчас мы с Родом (Бриндамором) часто над этим работаем: он пасует мне за ворота, а я пытаюсь поднять шайбу на крюк и забить. Даже на утренней раскатке было несколько удачных попыток».

Напомним, в третьем периоде 19-летний российский нападающий, находясь за воротами, отправил шайбу в верхний угол, предварительно положив ее на крюк клюшки. А после этого Свечников забил также и победный гол. Теперь у него 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
Александр Егоров: Оба эпизода в штрафной «Динамо» Карасев оценил верно Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решение арбитров в 14-м туре. 28.10.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Панов: Хорошо, что «Спартак» снова тренирует иностранец Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и «Динамо», который в последние годы активно болеет за «Спартак», высказался о громкой победе красно-белых над «Локомотивом» и приходе в команду Доменико Тедеско. 29.10.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«Ахмат» – «Луч». Стартовые составы «Урал» – «Арсенал». Стартовые составы Борис Игнатьев: Сейчас ЦСКА приложит максимум усилий, чтобы достойно сыграть в Кубке России
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту» А Свечников забил невероятный гол в ворота «Калгари». 30.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Александр Градский: «Спартак» должен брать пример с «Барселоны» Знаменитый поклонник «Спартака» из мира музыки выступил в роли эксперта: разобрал воскресный матч против «Локомотива» (3:0). 30.10.2019 09:00 Футбол Зибрак Артем
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
17:55 Хоккей Александр Радулов: Мы забили в конце второго периода и продолжали давление в третьем
17:47 Хоккей Андрей Свечников: Мы с Бриндамором часто работаем над таким броском
17:43 Хоккей Йоси продлил контракт с «Нэшвиллом» на восемь лет
17:37 Хоккей Джон Хайнс: Гусеву нужно отдохнуть и посмотреть за игрой со стороны
17:29 Хоккей Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников – второй
17:22 Теннис Тим выиграл у Раонича в Париже, одержав шестую победу подряд
17:11 Футбол «Ахмат» – «Луч». Стартовые составы
17:09 Теннис Шарапова сыграет на выставочном турнире на Гавайях
16:54 Теннис Жереми Шарди – о победе над Медведевым: Когда у тебя такой соперник, нужно сыграть идеально
16:45 Теннис Андрееску отказалась от борьбы после проигранного сета в матче с Плишковой
16:13 Футбол «Урал» – «Арсенал». Стартовые составы
16:05 Хоккей Род Бриндамор: Свечников тренирует бросок из-за ворот каждый день
15:59 Хоккей Александр Овечкин: Если меня закрывают, значит свободен кто-то другой, поэтому мы забиваем так много
15:54 Хоккей Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
15:48 Теннис Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года
15:35 Хоккей Сергей Немчинов: Меня разочаровало решение Кравцова вернуться в «Трактор»
15:29 Баскетбол Майк Джеймс: Присутствие в ЦСКА Хайнса утвердило мой выбор
15:20 Футбол Борис Игнатьев: Сейчас ЦСКА приложит максимум усилий, чтобы достойно сыграть в Кубке России
15:15 Футбол Сергей Кирьяков: Не стоит ждать в матче с «Томью» полной смены состава «Зенита»
15:11 Футбол Сергей Балахнин: Для Карпина и некоторых игроков «Ростова» игры со «Спартаком» всегда знаковые
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array