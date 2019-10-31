«Тампа-Бэй» забила семь голов «Нью-Джерси», у Кучерова ноль очков В НХЛ дебютировал Волков.

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«Тампа-Бэй» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (7:6 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Молнии» дважды проигрывали по ходу игры, но за восемь секунд до конца третьего периода сами позволили «Девилз» отыграться.

Первой звездой матча был признан форвард «Нью-Джерси» Кайл Палмиери, оформивший хет-трик.

Отметим, что несмотря на семь голов «Тампы-Бэй» ни одного очка не набрал лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров. 26-летний российский нападающий провел на льду 14 минут 48 секунд и завершил матч с показателем полезности «–2». У защитника Михаила Сергачева голевая передача. А голкипер Андрей Василевский остался в запасе. При этом в НХЛ дебютировал форвард «молний» Александр Волков. За 12 минут 49 секунд у 22-летнего нападающего также показатель полезности «–2».

Напомним, форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев пропускал игру по решению тренера.

«Тампа-Бэй» набрала шесть очков и остается на шестом месте в Атлантическом дивизионе. У «Нью-Джерси» стало семь очков, команда остается последней в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 1 ноября «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Айлендерс», а «Нью-Джерси» примет «Филадельфию».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 6:7 OT (1:2, 3:1, 2:3, 0:1)

Голы: Палмиери, 2 (бол), 33, 60. Братт, 27, 34. Ватанен, 42 – Палат, 10, 57. Киллорн, 18 (бол). Пойнт (Сергачев), 32. Чирелли, 43. Жозеф, 48. Джонсон, 62.