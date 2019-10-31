Никита Щербак: Считаю, что за последние годы КХЛ очень выросла Бывший нападающий «Авангарда» Никита Щербак оценил уровень игры в КХЛ и сравнил ее с НХЛ.

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- Это хорошая лига, здесь много хороших игроков и команд. Я считаю, что за последние годы КХЛ очень выросла. Здесь стало тяжелее играть, появилось больше сильных клубов, а не только пару грандов. Сейчас здесь и середняки могут на равных играть и обыгрывать лидеров. Приятно видеть, что уровень чемпионата растет, - цитирует форварда Sport24.ru.

Ранее «Авангард» сообщил на официальном сайте о том, что клуб расторг контракт с форвардом Никитой Щербаком по обоюдному соглашению сторон, которое не подразумевает выплату каких-либо компенсаций.