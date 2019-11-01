Курт Фрейзер: Смит в очередной раз был великолепен Голкипер «Куньлунь Ред Стар» отразил 41 бросок в матче с «Торпедо».

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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Мы знали, что это будет самая тяжелая игра в ходе выездного турне, – приводит слова американца официальный сайт лиги. – Наша команда очень устала, но все-таки смогла бороться на протяжении всего матча.

Нам повезло, что мы забили пару голов в большинстве. Ну и вратарь Джереми Смит в очередной раз был великолепен. В результате получилась эта большая победа для нашей команды».

Отметим, что «Куньлунь» выиграл пятый матч подряд, набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Голы у китайской команды забили американцы Эндрю Миллер и Кори Кейн. А голкипер Джереми Смит отразил 41 бросок.

Теперь 3 ноября «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Сочи».