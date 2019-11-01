Майк Пелино: Коновалов действовал очень уверенно «Локомотив» победил «Йокерит» в Хельсинки.

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

«Я горд нашей командой, особенно учитывая, что в Хельсинки всегда сложно побеждать, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Считаю, что наш вратарь (Илья Коновалов) действовал очень уверенно. Рад за нашего тренера вратарей (Яакко Валкама), который родом из Финляндии».

Отметим, что голы у «Локомотива» забили Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста. А голкипер Илья Коновалов отразил 27 бросков.

«Локомотив» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 2 ноября команда сыграет в гостях со СКА.