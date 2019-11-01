Николай Заварухин: В матче с ЦСКА была супермотивация и супердисциплина «Сибирь» обыграла ЦСКА и продлила победную серию до шести матчей.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1) в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

«Спасибо игрокам за самоотверженность, – приводит слова Заварухина официальный сайт лиги. – Сегодня была супермотивация и супердисциплина. Вратарь (Харри Сятери) нас выручал, вовремя забили голы. Это был один из лучших матчей сезона в обороне».

Напомним, голы у «Сибири» забили финн Юусо Пуустинен и форвард Владимир Первушин. А голкипер Харри Сятери отразил 21 из 22 бросков армейцев.

«Сибирь» продлила победную серию до шести матчей и с 32 очками занимает третье место в Восточной конференции. Теперь 3 ноября команда сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.