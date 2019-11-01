Николай Заварухин: В матче с ЦСКА была супермотивация и супердисциплина

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1) в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.
«Спасибо игрокам за самоотверженность, – приводит слова Заварухина официальный сайт лиги. – Сегодня была супермотивация и супердисциплина. Вратарь (Харри Сятери) нас выручал, вовремя забили голы. Это был один из лучших матчей сезона в обороне».
Напомним, голы у «Сибири» забили финн Юусо Пуустинен и форвард Владимир Первушин. А голкипер Харри Сятери отразил 21 из 22 бросков армейцев.
«Сибирь» продлила победную серию до шести матчей и с 32 очками занимает третье место в Восточной конференции. Теперь 3 ноября команда сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.
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