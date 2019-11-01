Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками КХЛ в октябре Галимов стал лучшим новичком.

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КХЛ определила лучших игроков октября, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Харри Сятери из «Сибири». 29-летний финн одержал шесть побед в восьми матчах, в том числе одну – «на ноль». Сятери отразил 95,29 процента бросков при коэффициенте надежности 1,18 гола за игру.

Лучшим защитником назван Альберт Яруллин из «Ак Барса». 26-летний игрок обороны помог команде выиграть восемь матчей из 11 и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+7». На счету Яруллина 20 бросков и 21 силовой прием (лучший результат месяца).

Лучшим форвардом выбран Вадим Шипачев из московского «Динамо». 32-летний нападающий одержал с командой восемь побед в 12 матчах и набрал в них 15 (3+12) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности «+9». У Шипачева 24 броска, 11 силовых приемов и семь заблокированных бросков.

Лучшим новичком признан форвард «Ак Барса» Артем Галимов. 20-летний нападающий выиграл с командой девять матчей из 11 и забросил в них три шайбы, две из которых стали победными. В среднем за игру Галимов проводил на льду 12 минут 46 секунд. Он нанес 16 бросков, провел два силовых приема и заблокировал два броска соперника.