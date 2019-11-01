Валерий Брагин: Денисенко играет в «Локомотиве» не на своей позиции

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался об игре форварда «Локомотива» Григория Денисенко в нынешнем сезоне.
19-летний нападающий провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2» и четырех минутах штрафа.
Денисенко включен в состав сборной России, которая с 8 по 10 ноября сыграет на «Турнире четырех наций» в Финляндии.
«Денисенко в «Локомотиве» не на своей позиции, он же игрок большинства, а у него другая роль в клубе, – приводит «Р-Спорт» слова Брагина. – Он игрок первых двух звеньев, в четвертом ему сложно себя проявить. Не согласен, что в прошлом сезоне он лучше выглядел в клубе, чем сейчас».
Добавим, что молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.
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