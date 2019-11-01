Нападающий Виделль перешел в «Барыс» «Барыс» официально объявил о заключении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем.

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, форвард подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Виделль защищал цвета рижского «Динамо», набрав 48 (24+24) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

🇸🇪 «Барыс» официально объявляет о заключении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

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