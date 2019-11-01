Партнер Овечкина признан первой звездой НХЛ в октябре Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим хоккеистом по итогам октябрьских матчей регулярного чемпионата НХЛ стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

В прошлом месяце игрок провел 14 матчей, забросил 7 шайб и 14 раз ассистировал партнерам.

Второй звездой признан нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 24 (12+12) очка в 12 встречах.

Третьей звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 25 (12+13) очков в 14 матчах.