Ахо, Хинтц и Хеллебайк – три звезды игрового дня в НХЛ

Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль во встрече с «Колорадо» (2:1).
Третьей звездой дня признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 51 бросок в игре против «Сан-Хосе» (3:2).
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