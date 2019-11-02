Ахо, Хинтц и Хеллебайк – три звезды игрового дня в НХЛ Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Детройта» (7:3), признан первой звездой дня в НХЛ.

Новости СМИ2 Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Роопе Хинтц, оформивший дубль во встрече с «Колорадо» (2:1). Третьей звездой дня признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 51 бросок в игре против «Сан-Хосе» (3:2). '); } '); }