«Флорида» переиграла «Детройт», Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль» «Флорида» одержала победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

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В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Бретт Коннолли (4-я минута), Александр Барков (17) и Джонатан Юбердо (27, 51).

Отметим, что голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне и был признан второй звездой встречи.

В следующем матче «Флорида», одержавшая третью победу в пяти последних встречах, на своем льду примет «Вашингтон», «Детройт», потерпевший десятое поражение в последних 11 играх сезона, дома встретится с «Нэшвиллом».