Майк Салливан: Влияние Малкина на команду после возвращения очевидно Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан – о возвращении в состав команды российского нападающего Евгения Малкина в матче против «Эдмонтона» (1:2 ОТ).

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- Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 33-летний российский нападающий получил травму во второй игре сезона против «Коламбуса» (7:2) и пропустил 11 игр регулярного чемпионата подряд.