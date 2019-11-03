Майк Салливан: Влияние Малкина на команду после возвращения очевидно

- Он сыграл хорошо. Его влияние на команду после возвращения очевидно. Против нас стало значительно сложнее играть. Для первого матча после такой паузы он сыграл достаточно хорошо, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что 33-летний российский нападающий получил травму во второй игре сезона против «Коламбуса» (7:2) и пропустил 11 игр регулярного чемпионата подряд.
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