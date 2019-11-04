Хет-трик Враны помог «Вашингтону» победить «Калгари» - Советский спорт
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04 ноября 2019 09:17ХоккейЛипкин Антон

Хет-трик Враны помог «Вашингтону» победить «Калгари»

У Кузнецова две передачи, у Самсонова 25 отраженных бросков.

«Вашингтон» одержал победу над «Калгари» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан чех Якуб Врана, оформивший хет-трик, второй – форвард «столичных» Евгений Кузнецов, на счету которого две результативные передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков и одержал свою пятую победу в сезоне.

«Вашингтон» набрал 25 очков и продолжает лидировать во всей лиге. У «Калгари» 18 очков и второе место в зоне wild card на Западе.

В следующих матчах 5 ноября «Калгари» примет «Аризону», а 7 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Калгари» – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Врана (Кузнецов), 12, 16. Врана (Кузнецов), 36. Эллер, 43 (бол) – Манжипан, 6. Линдхольм, 20.

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