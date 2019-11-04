Овечкин провел свой 1100-й матч в НХЛ Матч с «Калгари» стал юбилейным для капитана «столичных».

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел свой 1000-й матч в НХЛ. Для 34-летнего капитана «столичных» юбилейной стала домашняя игра с «Калгари» (4:2).

Овечкин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес четыре броска, провел три силовых приема и завершил игру с показателем полезности «–2».

Отметим, что Овечкин стал пятым игроком из России, достигшим этой отметки. Больше него в регулярных чемпионатах НХЛ играли Алексей Ковалев (1316 матчей), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

В 1100 матчах на счету Овечкина 1230 (669+561) очков при показателе полезности «+90» и 699 минутах штрафа. За этот отрезок больше забивали только Уэйн Гретцки (793) и Бретт Халл (679).