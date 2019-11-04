Евгений Кузнецов: Сказал Вране, что на фиг эту оборону, давай, забивай третий гол - Советский спорт
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04 ноября 2019 10:23ХоккейЛипкин Антон

Евгений Кузнецов: Сказал Вране, что на фиг эту оборону, давай, забивай третий гол

Кузнецов сделал две голевые передачи в матче с «Калгари».

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:2) высказался о голевых передачах на Якубу Врану и хет-трике чешского форварда.

«Это мой хлеб с маслом, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Я увидел его на совершенно пустом пространстве. И когда ты видишь партнера, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он все сделает.

Я ему просто сказал, что на фиг эту оборону, давай, забивай третий гол».

Отметим, что Кузнецов сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 13 матчах сезона.

Кузнецов был признан второй звездой матча, а Врана – первой.

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