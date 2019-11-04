Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ Форвард «Вашингтона» сделал две голевые передачи.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Калгари» (4:2) 27-летний российский нападающий дважды ассистировал чеху Якубу Вране. Теперь на счету Кузнецова 11 (5+6) очков в 13 матчах сезона.

Лучшим игроком воскресенья стал Врана. После хет-трика в ворота «огоньков» у 23-летнего чеха стало 14 (9+5) очков в 16 матчах.

Второй звездой дня был признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В матче с «Анахаймом» (3:2 OT) 30-летний американец забросил победную шайбу в овертайме, а в основное время отметился результативной передачей.