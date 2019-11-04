Назаров – Стэплтону, оскорбившему Крикунова: Делай такие заявления в России Ранее американец назвал Крикунова «долбанутым тренером».

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Бывший наставник «Барыса» Андрей Назаров не оставил без внимания критику со стороны американского форварда Тима Стэплтона, который назвал Владимира Крикунова «долбанутым тренером», а также выразил недовольство жизнью в России.

«Владимира Васильевича Крикунова я знаю давно. Это мэтр отечественного тренерского цеха, один из моих хоккейных учителей. Да, сейчас мы конкурируем как тренеры, но я по-доброму завидую его составу в московском «Динамо».

Касаемо выступлений в этом подкасте могу сказать следующее. Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всем мире людей. Мы, молодое поколение тренеров, этого не допустим и при следующей встрече дадим этим болтунам и их друзьям, которые будут играть в КХЛ, щелчок по носу», – цитирует Назарова «Чемпионат».