Валерий Брагин: Многие ребята впервые почувствовали – что такое быстрый взрывной хоккей Молодежная сборная России выиграла первый матч суперсерии у сборной QMJHL.

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал первый матч суперсерии со сборной QMJHL (4:3) в Сент-Джоне.

«Результатом я доволен, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Это была первая игра, она всегда непростая. Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое – быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро.

Ошибки были, постараемся их убрать. Канадцы забили очень легкие голы – после наших тактически неверных действий».

Напомним, в составе сборной России по дублю сделали выступающие в QMJHL форварды Александр Хованов и Дмитрий Завгородний. Второй матч пройдет в ночь на 6 ноября в Монктоне.