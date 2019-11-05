Александр Хованов: Победа «молодежки» говорит о том, что мы можем играть под давлением

Форвард молодежной сборной России Александр Хованов подвел итоги первого матча суперсерии со сборной QMJHL (4:3) в Сент-Джоне.
«Требования тренерского штаба мне хорошо знакомы, Валерий Николаевич (Брагин) объяснил нюансы игры в неравных составах, в своей зоне, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Хорошо, что выиграли, знаю, что ребятам было тяжело после дороги. Эта победа многое говорит о том, что мы можем играть под давлением, независимо от положения, в котором находимся».
Отметим, что на счету Хованова дубль и две результативные передачи. Второй матч пройдет в ночь на 6 ноября в Монктоне.
Добавим, что Хованов проводит третий сезон за «Монктон». В 14 матчах регулярного чемпионата на его счету 30 (12+18) очков.
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