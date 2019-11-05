Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели

КХЛ определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарем стал Тимур Билялов из «Ак Барса». 24-летний вратарь дважды сыграл «на ноль» в трех матчах. В еще одной игре – с «Нефтехимиком» (2:4) – он вышел на замену и также не пропустил ни одного гола. На счету Билялова 47 отраженных бросков. Его сухая серия на данный момент составляет 222 минуты и 52 секунды.
Лучшим защитником назван Андрей Педан из «Ак Барса». 26-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в четырех матчах при общем показателе полезности «+5». Также на счету Педана 12 бросков и пять силовых приемов.
Лучшим форвардом выбран Денис Вяхирев из «Адмирала». В четырех матчах недели 27-летний нападающий набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+2». С 11 голами Вихарев поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона.
Лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк. 19-летний игрок обороны одержал с командой победы в трех из четырех матчей, сделал две голевые передачи и добился показателя полезности «+2». На его счету также пять бросков по воротам, четыре силовых приема и два блокированных броска. В среднем за матч он проводил на льду 12 минут 48 секунд.
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