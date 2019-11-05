Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 ноября 2019 15:05ХоккейЛипкин Антон

Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели

Галенюк стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Тимур Билялов из «Ак Барса». 24-летний вратарь дважды сыграл «на ноль» в трех матчах. В еще одной игре – с «Нефтехимиком» (2:4) – он вышел на замену и также не пропустил ни одного гола. На счету Билялова 47 отраженных бросков. Его сухая серия на данный момент составляет 222 минуты и 52 секунды.

Лучшим защитником назван Андрей Педан из «Ак Барса». 26-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в четырех матчах при общем показателе полезности «+5». Также на счету Педана 12 бросков и пять силовых приемов.

Лучшим форвардом выбран Денис Вяхирев из «Адмирала». В четырех матчах недели 27-летний нападающий набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+2». С 11 голами Вихарев поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона.

Лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк. 19-летний игрок обороны одержал с командой победы в трех из четырех матчей, сделал две голевые передачи и добился показателя полезности «+2». На его счету также пять бросков по воротам, четыре силовых приема и два блокированных броска. В среднем за матч он проводил на льду 12 минут 48 секунд.

Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Жуткая травма Гомеша в матче «Эвертон» – «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин расплакался (фото, видео) В матче 11-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (1:1) произошел страшный эпизод. 03.11.2019 22:00 Футбол Ващенко Сергей
Еще по теме:
АПЛ может разрешить тренерам делать запросы на видеповторы «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сона Де Лаурентис закрыл игроков «Наполи» на базе до конца недели
Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию. 02.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Хованов показал, кто здесь Болдюк. Как россияне выиграли первый матч молодежной Суперсерии Капитан российской сборной Александр Хованов сделал дубль и две голевые передачи, такая же статистика у Дмитрия Завгороднего. Наши вытащили матч против сборной лиги Квебека с 1:3 и победили 4:3. 05.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
15:05 Хоккей Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели
14:37 Футбол Александр Егоров: Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА хорошо, но пропустил несколько желтых карточек
14:20 Футбол АПЛ может разрешить тренерам делать запросы на видеповторы
13:58 Футбол Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА
13:40 Футбол Доменико Тедеско: Крал может сыграть одного из трех центральных защитников
13:14 Футбол Черчесов назвал состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино
13:05 Футбол Эдер: Роналду? Сыграть против лучшего игрока мира – всегда особенные эмоции
12:46 Футбол Юрий Семин: Если «Ювентус» позволит атаковать больше – будем атаковать больше
12:41 Футбол Антон Миранчук приступил к тренировкам в общей группе
12:22 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле – очень мотивированный парень, все смотрят на него
12:03 Хоккей Александр Хованов: Победа «молодежки» говорит о том, что мы можем играть под давлением
11:47 Хоккей Валерий Брагин: Многие ребята впервые почувствовали – что такое быстрый взрывной хоккей
11:17 ММА Менеджер Макгрегора: Мы категорически отрицаем любые обвинения в сексуальном насилии
10:58 Баскетбол Семен Антонов: Играть легкого форварда непривычно, но тренер подсказывает, что нужно делать
10:44 Футбол «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов
10:20 Футбол «Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сона
10:06 Формула-1 Гран-при США может вернуться в Индианаполис
09:47 Футбол Де Лаурентис закрыл игроков «Наполи» на базе до конца недели
01:57 Футбол Сергей Кирьяков: С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело, команда бежит, летит, и у нее все получается
01:47 Футбол Борис Игнатьев: «Зенит» должен добиться положительного результата в матче с «Лейпцигом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array