Билялов, Педан и Вихарев признаны лучшими игроками недели Галенюк стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Тимур Билялов из «Ак Барса». 24-летний вратарь дважды сыграл «на ноль» в трех матчах. В еще одной игре – с «Нефтехимиком» (2:4) – он вышел на замену и также не пропустил ни одного гола. На счету Билялова 47 отраженных бросков. Его сухая серия на данный момент составляет 222 минуты и 52 секунды.

Лучшим защитником назван Андрей Педан из «Ак Барса». 26-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в четырех матчах при общем показателе полезности «+5». Также на счету Педана 12 бросков и пять силовых приемов.

Лучшим форвардом выбран Денис Вяхирев из «Адмирала». В четырех матчах недели 27-летний нападающий набрал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+2». С 11 голами Вихарев поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона.

Лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк. 19-летний игрок обороны одержал с командой победы в трех из четырех матчей, сделал две голевые передачи и добился показателя полезности «+2». На его счету также пять бросков по воротам, четыре силовых приема и два блокированных броска. В среднем за матч он проводил на льду 12 минут 48 секунд.