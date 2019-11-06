Голы Мэттьюза и Нюландера принесли «Торонто» волевую победу над «Лос-Анджелесом» - Советский спорт
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06 ноября 2019 08:23Хоккей

Голы Мэттьюза и Нюландера принесли «Торонто» волевую победу над «Лос-Анджелесом»

«Торонто» обыграл «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Александр Керфут (34-я минута), Остон Мэттьюз (53) и Вильям Нюландер (54). У «Кингз» отличился Алекс Иафалло (26).

Отметим, что нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду 14 минут 7 секунд, а форвард «Торонто» Илья Михеев – 13 минут 52 секунды.

В следующем матче «Торонто», одержавший вторую победу подряд, на своем льду встретится с «Вегасом», а «Лос-Анджелес», потерпевший пятое поражение в последних шести встречах сезона, на выезде сыграет против «Оттавы».

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