Молодежная сборная России уступила сборной юниорской лиги Квебека Хоккеисты молодежной сборной России (игроки до 20 лет) в овертайме уступили сборной QMJHL (Главная юниорская хоккейная лига Квебека) во втором матче Суперсерии со счетом 3:4.

В основное время матча в составе россиян шайбы забросили Егор Соколов (20-я минута), Дмитрий Завгородний (24) и Максим Грошев (31). У канадцев отличились Рафаэль Лавуа (2), Натан Легаре (22) и Доусон Мерсер (32).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Лавуа (62).

После этой игры счет в серии стал равным – 1-1. Следующий матч россияне проведут 7 ноября со сборной OHL (Хоккейная лига Онтарио).

Добавим, что 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL (Хоккейная лига Онтарио), а 14 и 15 ноября - против сборной WHL (Западная хоккейная лига).

CIBC Canada Russia Series

Россия (U20) - QMJHL - 3:4 ОТ (1:1; 2:2; 0:0; 0:1)

Голы: 0:1 - Лавуа (Пеллетье, 1:44), 1:1 - Соколов (Хованов, Зоркин, 19:45), 2:1 - Легар (Пуарье, 21:52), 2:2 - Завгородний (Телегин, 23:05), 3:2 - Грошев (Александров, Амиров, 30:58), 3:3 - Мерсер (Лавуа, Пеллетье, 31:33), 3:4 - Лавуа (Симоно, 61:58)

Россия: Мифтахов (Исаев); Зоркин - Островский, Соколов - Хованов (К) - Завгородний; Телегин - Валитов, Грошев - Александров - Амиров; Пыленков - Малышев (А), Морозов - Савунов - Подколзин (А); Гордеев - Бабинцев, Степанов - Комиссаров - Шабловский.

Вратари: Мифтахов – Родрик.

Броски: 28-34.

Штраф: 2-2.