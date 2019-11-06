Валерий Брагин: Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировали результат второго матче CIBC Canada Russia Series 2019 против сборной Главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ).

- То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно - у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL (Хоккейная лига Онтарио), а 14 и 15 ноября - против сборной WHL (Западная хоккейная лига).