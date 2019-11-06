Дмитрий Завгородний: Да, мы проиграли сборной QMJHL, но извлечем из этого опыт

- Несмотря на то, что проиграли сегодня — впечатления остались хорошие. Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре. Сегодня игра была хорошая, да, мы проиграли, но извлечем из этого опыт. Соперник хорошо подготовился, старался держать шайбу подольше, хорошо использовали свои шансы, - передает слова форварда пресс-служба ФХР.
Добавим, что 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL (Хоккейная лига Онтарио), а 14 и 15 ноября - против сборной WHL (Западная хоккейная лига).
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