Дмитрий Завгородний: Да, мы проиграли сборной QMJHL, но извлечем из этого опыт Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение команды в овертайме матча CIBC Canada Russia Series 2019 против сборной Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) со счетом 3:4.

- Несмотря на то, что проиграли сегодня — впечатления остались хорошие. Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре. Сегодня игра была хорошая, да, мы проиграли, но извлечем из этого опыт. Соперник хорошо подготовился, старался держать шайбу подольше, хорошо использовали свои шансы, - передает слова форварда пресс-служба ФХР.

Добавим, что 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной OHL (Хоккейная лига Онтарио), а 14 и 15 ноября - против сборной WHL (Западная хоккейная лига).