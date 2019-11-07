Бочаров сыграет с Финляндией Россия проведет первый матч в рамках Еврохоккейтура.

Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России в первом матче «Кубка Карьяла» в Хельсинки.

«У нас уже был план, просто заранее не объявляли, – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Алексея Кудашова. – Постараемся, чтобы все три вратаря сыграли, но идем от игры к игре».

В нынешнем сезоне 24-летний Бочаров провел 18 матчей, в которых одержал десять побед, отразил 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91 гола за игру.

Напомним, что на «Кубок Карьяла» в составе сборной России также отправились голкиперы Игорь Бобков («Авангард») и Александр Самонов (СКА).

Матч Россия – Финляндия пройдет 7 ноября на «Хартвалл Арене». Начало – 19:30 (мск).