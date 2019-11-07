Бочаров сыграет с Финляндией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 14:23ХоккейЛипкин Антон

Бочаров сыграет с Финляндией

Россия проведет первый матч в рамках Еврохоккейтура.

Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России в первом матче «Кубка Карьяла» в Хельсинки.

«У нас уже был план, просто заранее не объявляли, – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Алексея Кудашова. – Постараемся, чтобы все три вратаря сыграли, но идем от игры к игре».

В нынешнем сезоне 24-летний Бочаров провел 18 матчей, в которых одержал десять побед, отразил 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91 гола за игру.

Напомним, что на «Кубок Карьяла» в составе сборной России также отправились голкиперы Игорь Бобков («Авангард») и Александр Самонов (СКА).

Матч Россия – Финляндия пройдет 7 ноября на «Хартвалл Арене». Начало – 19:30 (мск).

Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Новости
14:23 Хоккей Бочаров сыграет с Финляндией
13:53 Олимпиада Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было
13:40 Футбол Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ
13:22 Футбол Хасанби Биджиев: Ошибку Гилерме связываю с волнением
12:51 Футбол Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры
12:37 Футбол Александр Бубнов: «Локо» не боялся соперника, как это было с «Зенитом»
11:41 Олимпиада Павел Колобков: Российская сторона дала ответы на все вопросы WADA
11:36 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»
11:19 Футбол Намли, Фьолусон и Рамирес могут покинуть «Краснодар» зимой
10:35 Футбол Черышев не сыграет за сборную России из-за травмы
09:59 Хоккей Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
09:39 Футбол Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов
09:27 Футбол Навас и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:00 Футбол «Локомотив» – «Ювентус». Видео голов матча
01:38 Футбол «Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря
01:28 Футбол «Тоттенхэм» забил четыре мяча «Црвене Звезде», Сон оформил дубль
01:17 Футбол «Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге»
01:02 Футбол «Атлетико» в гостях проиграл «Байеру»
00:33 Футбол Маурицио Сарри: «Локомотив» здорово отбирал и сам начинал атаки
00:08 Футбол Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array