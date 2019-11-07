Бочаров сыграет с Финляндией

Голкипер Иван Бочаров будет защищать ворота сборной России в первом матче «Кубка Карьяла» в Хельсинки.
«У нас уже был план, просто заранее не объявляли, – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Алексея Кудашова. – Постараемся, чтобы все три вратаря сыграли, но идем от игры к игре».
В нынешнем сезоне 24-летний Бочаров провел 18 матчей, в которых одержал десять побед, отразил 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,91 гола за игру.
Напомним, что на «Кубок Карьяла» в составе сборной России также отправились голкиперы Игорь Бобков («Авангард») и Александр Самонов (СКА).
Матч Россия – Финляндия пройдет 7 ноября на «Хартвалл Арене». Начало – 19:30 (мск).
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