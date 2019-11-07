Сборная России стартовала на Кубке Карьяла с поражения хозяевам Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Сборная России потерпела поражение от Финляндии в первом матче Кубка Карьяла со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).

На шестой минуте первого периода с передач Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко счет открыл защитник российской команды Дамир Шарипзянов. Во втором периоде сначала дважды забили финны – Харри Песонен в большинстве (31-я минута) и реализовавший буллит Сакари Маннинен (33-я). А через минуту счет сравнял Рушан Рафиков, которому ассистировал Дамир Жафяров. На шестой минуте третьего периода Рафиков в игре «5 на 3» оформил дубль, на что финны вновь ответили двумя шайбами – Миро Аалтонена (48-я, бол.) и Песонена (51-я).

Ворота сборной России защищал Иван Бочаров, финской сборной – Харри Сятери.

9 ноября россияне сыграют с Швецией, а финны встретятся с Чехией.