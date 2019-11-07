Алексей Кудашов: Не было возможности как следует подготовиться

– Нахватали ненужные удаления. Следующий проблемный момент – реализация. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Но, в принципе, молодые ребята…Они старались, было много позитивных моментов. Дебютанты немного волновались. Тренировались совсем немного, команда сразу не может забивать.
– Два гола Песонена – это отскоки Бочарова или надо лучше чистить пятак?
– Тут в комплексе. Эти моменты тренируются. Просто не было возможности подготовить их как следует. Проблемы знаем, постараемся исправить. Думаю, что будет немного менять звенья, проанализируем.
– Ожидали, что Рафиков сделает дубль?
– Мы знаем, что он подключается, что у него хороший бросок. Мы просим защитников помогать в атаке при возможности. Это был тот случай.
– Одни защитники забивали…
– Играет пятерка. Нападающие создавали почву – втаскивали в зону, создавали глубину атаки, а защитник подключился. Современный хоккей – пять человек в атаке.
– Оцените свой дебют в сборной?
– Я не собираюсь оценивать. В первую очередь, мы смотрим на команду.
9 ноября россияне сыграют со шведами.