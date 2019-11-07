Алексей Кудашов: Не было возможности как следует подготовиться Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от Финляндии в первом матче Кубка Карьяла (3:4).

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– Нахватали ненужные удаления. Следующий проблемный момент – реализация. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Но, в принципе, молодые ребята…Они старались, было много позитивных моментов. Дебютанты немного волновались. Тренировались совсем немного, команда сразу не может забивать.

– Два гола Песонена – это отскоки Бочарова или надо лучше чистить пятак?

– Тут в комплексе. Эти моменты тренируются. Просто не было возможности подготовить их как следует. Проблемы знаем, постараемся исправить. Думаю, что будет немного менять звенья, проанализируем.

– Ожидали, что Рафиков сделает дубль?

– Мы знаем, что он подключается, что у него хороший бросок. Мы просим защитников помогать в атаке при возможности. Это был тот случай.

– Одни защитники забивали…

– Играет пятерка. Нападающие создавали почву – втаскивали в зону, создавали глубину атаки, а защитник подключился. Современный хоккей – пять человек в атаке.

– Оцените свой дебют в сборной?

– Я не собираюсь оценивать. В первую очередь, мы смотрим на команду.

9 ноября россияне сыграют со шведами.