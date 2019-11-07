Рушан Рафиков: Не помню, когда последний раз был дубль

– Ключевой момент матча – неравные составы. У нас было много большинства, чтобы забить. Как и у них. Но мы забили одну, а они – две. Это и решило исход матча. Пять на пять мы играли ровно. Глупые удаления? Возможно, волнение. Как забил дубль? Ребята хорошо выводили на позицию, там оставалось только хорошо попасть. Не помню, когда последний раз дубль был у меня. Вроде, в молодежке. Нападающие не забивали, но мы им помогли. Не хватило форвардам бросков. Секрет моего броска? Ничего сложного – бросил и попал! От финского вратаря Сатери много отлетало сегодня, но мы не всегда успевали. Тяжело было ему забить, надо работать жестко на пятаке. Отскоки Бочарова? Это наши недоработки – защитников. Поработаем над этим завтра, – сказал Рафиков.
9 ноября россияне сыграют со шведами.
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