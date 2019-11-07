Антон Бурдасов: Мы переиграли финнов, но победили они - Советский спорт
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07 ноября 2019 23:12ХоккейКузютина Елена

Антон Бурдасов: Мы переиграли финнов, но победили они

Капитан сборной России Антон Бурдасов – о поражении в первом матче Кубка Карьяла-2019 от Финляндии (3:4).

– Старались, но плохо сыграли на своем пятаке. Команда билась, и я считаю, что мы полностью переиграли финнов. Но по счету – победили они.

– Голы защитников – это домашняя заготовка?
– Очень удобно, когда оборона идет вперед. Нападающим легче двигаться. Это современный хоккей.

– Только один матч вы провели звеном Кузьменко – Бурдасов – Швед-Роговой. Довольны игрой?
– Кузьменко я знаю давно. Он настырный и упертый форвард. С ним легко играть. Как и с Артемом. Партнеры очень стараются.

– У финнов кого можете отметить?
– Вратаря – он подарил им победу. У нас Ваня Бочаров хорошо стоял, никакого волнения не было у него. Вообще, мы в коллективе сделали такую атмосферу, чтобы все знали, что они могут проявлять инициативу, не боялись.

9 ноября россияне сыграют со шведами.

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