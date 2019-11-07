Дебютант сборной забросил шайбу в одной из первых смен И при этом, Дамир Шарипзянов – защитник!

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«Рад, что забил. Начал я, конечно, скомканно, но потом все наладилось. Нужно играть в свой хоккей. Считаю, что мы были сильнее. Пропустили ненужные голы…Тот же буллит, в меньшинстве шайбы…Выглядели лучше, но счет на табло. Часто ли подключаюсь к атаке? Всегда стараюсь, тренеры говорили при моменте подключаться. Бурдасов отдал мне отличную передачу, и я забил. Мечтал ли, что забью? Да, думал от этом, но не сильно верил. Культ Антиллы в Финляндии – нужно к нему ближе подъезжать и не давать играть клюшкой», - рассказал защитник Дамир Шарипзянов.

Сборная России проиграла в первом матче Кубка Карьяла 2019 сборной Финляндии со счетом 3:4. Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет 9 ноября в 14:30 ч (мск). Соперником станет сборная Швеции.