Стеен пропустит четыре недели из-за травмы

Форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен включен клубом в список травмированных, сообщает официальный сайт «блюзменов».
У 35-летнего шведского нападающего растяжение левого голеностопа. Ожидается, что Стеен не сможет играть на протяжении четырех недель.
В нынешнем сезоне Стеен провел 17 матчей регулярного чемпионата и отметился в них пятью результативными передачами при показателе полезности «+2» и четырех минутах штрафа.
Стеен проводит 12-й сезон в «Сент-Луисе» после обмена из «Торонто». Всего на его счету 610 (238+372) очков в 980 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, ранее у «Сент-Луиса» на пять месяцев выбыл форвард Владимир Тарасенко.
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