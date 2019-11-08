Стеен пропустит четыре недели из-за травмы У шведа растяжение голеностопа.

Форвард «Сент-Луиса» Александр Стеен включен клубом в список травмированных, сообщает официальный сайт «блюзменов».

У 35-летнего шведского нападающего растяжение левого голеностопа. Ожидается, что Стеен не сможет играть на протяжении четырех недель.

В нынешнем сезоне Стеен провел 17 матчей регулярного чемпионата и отметился в них пятью результативными передачами при показателе полезности «+2» и четырех минутах штрафа.

Стеен проводит 12-й сезон в «Сент-Луисе» после обмена из «Торонто». Всего на его счету 610 (238+372) очков в 980 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, ранее у «Сент-Луиса» на пять месяцев выбыл форвард Владимир Тарасенко.