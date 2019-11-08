Овечкин догнал Кросби по очкам и вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ Капитан «Вашингтона» набрал три очка в матче с «Флоридой».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В четверг в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (5:4 OT) 34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Теперь на его счету 1233 (671+562) очка, что позволило ему опередить американца Фила Хаусли, набравшего 1232 (338+562) очка. При этом Овечкин также догнал капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого 1233 (451+782) очка и 39-е место.

Отметим, что на 38-м месте идет словак Петер Штястны с 1239 (450+789) очками.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин продолжает занимать 12-е место. Его отставание от финна Теему Селянне сократилось до 13 голов.