Бобков будет защищать ворота сборной России во втором матче Кубка Карьяла Матч пройдет 9 ноября в городе Хельсинки.

Вратарь омского «Авангарда» Игорь Бобков с первых минут будет защищать ворота сборной России по хоккею в рамках второго матча Кубка Карьяла против шведов. Об этом сообщил главный тренер нашей команды Алексей Кудашов.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Бобков провел 18 игр и пропустил 33 шайбы, дважды сохранив ворота “сухими”.

Напомним, что игра состоится в Хельсинки 9 ноября в 14:30 по московскому времени. В первом матче сборная России уступила команде Финляндии со счетом 3:4. Наши ворота защищал представитель московского “Динамо” Иван Бочаров, отразивший 28 бросков из 32.