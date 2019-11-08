Владислав Третьяк: Хотели бы, чтобы СКА или ЦСКА сыграли с обладателем Кубка Стэнли Президент ФХР Владислав Третьяк – о матчах между клубами КХЛ и НХЛ.

- Мы с удовольствием сыграем, мы хотим, все-таки, чтобы наша команда сыграла с их командой. Их команды мы видим, как они играют по телевидению, но мы хотели бы, чтобы СКА или ЦСКА, или любой наш чемпион сыграл с их чемпионом, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига планирует проведение матчей в России.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 4 октября провела матч в Праге (Чехия), 8 и 9 ноября состоятся две встречи команд лиги в Стокгольме (Швеция).