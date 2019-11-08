«Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, «Колорадо» и «Коламбус» - в Хельсинки - Советский спорт
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08 ноября 2019 21:58Хоккей

«Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, «Колорадо» и «Коламбус» - в Хельсинки

«Бостон» и «Нэшвилл» проведут свои первые матчи сезона 2020-21 в октябре в Праге (Чехия).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, позже осенью «Колорадо» и «Коламбус» дважды встретятся на Hartwall Arena в Хельсинки (Финляндия).

Также отмечается, что перед матчем открытия сезона «Брюинз» сыграет в Мангейме (Германия) с «Адлер-Мангейм», а «Предаторз» в Берне (Швейцария) встретится с «Берном».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига обсуждает возможность проведения матчей в России.

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