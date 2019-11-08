Гэри Беттмэн: Обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в России Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн - о проведение матчей лиги в России.

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- Мы обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в Восточной Европе, в частности в России, обсуждаем внутренне. Мы об этом думаем, но нет никакой конкретики на данный момент, - приводит слова Беттмэна Sport24.ru.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о желании провести матч между СКА или ЦСКА и обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, что в октябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует проведение матчей в России.