Гэри Беттмэн: Обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в России - Советский спорт
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08 ноября 2019 21:40Хоккей

Гэри Беттмэн: Обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в России

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн - о проведение матчей лиги в России.

- Мы обсуждаем возможность проведения матчей НХЛ в Восточной Европе, в частности в России, обсуждаем внутренне. Мы об этом думаем, но нет никакой конкретики на данный момент, - приводит слова Беттмэна Sport24.ru.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о желании провести матч между СКА или ЦСКА и обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, что в октябре заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует проведение матчей в России.

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