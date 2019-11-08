Гэри Беттмэн: Участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн – об участии игроков лиги в международных турнирах.

- Я не хочу включать заезженную пластинку. Это слишком сложно для нас. Знаю, что многие игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах. Знаю, что есть игроки, которые не поедут, но порадуются отпуску посреди сезона. Но что касается моей точки зрения, мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ, - приводит слова комиссионера Sport24.ru

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига будет обсуждать с представителями НХЛПА участие игроков в Олимпийских играх.