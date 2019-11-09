Кудашов назвал состав на матч со Швецией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 ноября 2019 14:06ХоккейЛипкин Антон

Кудашов назвал состав на матч со Швецией

Ворота сборной России будет защищать Бобков.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов назвал состав на матч со Швецией во втором туре первого этапа Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» в Финляндии.

Сборная России:

Бобков (Самонов);

Блажиевский – Ожиганов, Слепышев – Карнаухов – Окулов;
Зуб – Рафиков, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов;
Фазылзянов – Сергеев, Шумаков – Семенов – Жафяров;
Мищенко – Шарипзянов, Сошников – Алексеев – Каюмов, Кудрявцев.

Напомним, в четверг Россия проиграла Финляндии (3:4), а Швеция потерпела поражение от Чехии (1:3).

Матч Швеция – Россия пройдет на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Начало – 14:30 (мск).

Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья Никита Кацалапов: Прокат произвольной программы был не плохим, но тяжелым Татьяна Тарасова: Синицина и Кацалапов идут к заветной цели
Легенд футбола много. Лев Яшин – один В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин стоял играл за «Динамо». 08.11.2019 14:35 Футбол
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP
Руслан Нигматуллин: Хвалить Миранчука не буду, ругать Гилерме – тоже Известный в прошлом вратарь «Локомотива» оценил действия Гилерме в матче с «Ювентусом», который завершился для москвичей обидным поражением в компенсированное время. 07.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Алексей Кудашов: Приглашение в сборную – всегда неожиданность Главный тренер сборной России по хоккею об игроках Кубка Карьяла, проблемах в обороне и подготовке к чемпионату мира. 09.11.2019 09:30 Хоккей Кузютина Елена
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
14:35 Футбол «Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
14:26 Футбол «Химки» проиграли «Енисею» в ФНЛ
14:20 Футбол Бубнов поставил на победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
14:14 Футбол «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в 16-м туре премьер-лиги
14:06 Хоккей Кудашов назвал состав на матч со Швецией
13:28 Фигурное катание Щербакова победила на Cup of China, Туктамышева – третья
13:15 Футбол «Рубин» – «Динамо». Стартовые составы
13:08 Гандбол Екатерина Ильина: У сборной России на чемпионате мира все будет хорошо
13:00 Футбол Сергей Кузнецов: Тедеско раскрыл Бакаева на позиции «десятки»? Ничего подобного
12:51 Теннис Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре
12:45 Футбол Александр Бубнов: «Ростов» не имеет права на новые потери очков в матче с «Тамбовом»
12:42 Футбол «Ростов» примет «Тамбов» в 16-м туре премьер-лиги
12:35 Фигурное катание Никита Кацалапов: Прокат произвольной программы был не плохим, но тяжелым
12:28 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Синицина и Кацалапов идут к заветной цели
12:20 Футбол Сергей Кузнецов: Голы Ларссона в последних матчах – это наши с ним наработки
12:12 Баскетбол Димитрис Итудис: Победа могла достаться ЦСКА, но досталась «Асвелу»
11:17 Фигурное катание Синицина и Кацалапов выиграли Cup of China
11:00 Футбол Дуглас Коста: Гол в ворота «Локомотива» – самый красивый в моей карьере
10:52 Футбол Александр Бубнов: В матче «Рубин» – «Динамо» закономерно предположить безголевую ничью
10:47 Футбол «Рубин» примет «Динамо» в 16-м туре РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array