Кудашов назвал состав на матч со Швецией Ворота сборной России будет защищать Бобков.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов назвал состав на матч со Швецией во втором туре первого этапа Еврохоккейтура «Кубок Карьяла» в Финляндии.

Сборная России:

Бобков (Самонов);

Блажиевский – Ожиганов, Слепышев – Карнаухов – Окулов;

Зуб – Рафиков, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов;

Фазылзянов – Сергеев, Шумаков – Семенов – Жафяров;

Мищенко – Шарипзянов, Сошников – Алексеев – Каюмов, Кудрявцев.

Напомним, в четверг Россия проиграла Финляндии (3:4), а Швеция потерпела поражение от Чехии (1:3).

Матч Швеция – Россия пройдет на «Хартвалл Арене» в Хельсинки. Начало – 14:30 (мск).