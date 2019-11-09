Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла Хоккеисты сборной России по буллитам переиграли команду Швеции в матче Кубка Карьяла со счетом 5:4.

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В основное время в составе российской команды заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35) и Никита Сошников (52). У шведской сборной отличились Карл Клингберг (30), Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54) и Никлас Ханссон (58).

Победный буллит на свой счет записал Сошников.

Напомним, что в первом матче на турнире российская команда уступил Финляндии со счетом 3:4.

Добавим, что в следующем матче сборная России 10 ноября сыграет против Чехии, а Швеция в этот же день встретится с командой Финляндии.

Кубок Карьяла

Швеция - Россия - 4:5 Б (0:2, 1:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 - Слепышев (Окулов, 10:25), 0:2 - Жафяров (Сергеев, Семенов, 14:12), 1:2 - Клинберг (29:55, бул.), 1:3 - Семенов (Жафяров, Сергеев, 26:46, бол.), 2:3 - Викстранд (Родин, Фриберг, 48:19, бол.), 2:4 - Сошников (Кузьменко, Ожиганов, 51:25, бол.), 3:4 - Хандемарк (Бродин, 53:11), 4:4 - Ханссон (Клинберг, Юханссон, 57:43).

Буллиты: 4:5 Никита Сошников

Вратари: Магнус Хелльберг - Игорь Бобков.

Броски: 22 - 30.

Штраф: 12 – 14.