Все голы юниорской сборной России в победном финале Мирового кубка вызова (видео)

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30), Илья Иванцов (47), Никита Чибриков (55), Всеволод Гайдамак (56) и Данила Юров (60). В составе американской команды отличились Эйдан Хрещук (57) и Колби Саганюк (59).
Отметим, что в прошлом году российские юниоры также стали обладателем трофея, в финальном матче обыграв Финляндию со счетом 2:1.
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