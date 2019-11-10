Все голы юниорской сборной России в победном финале Мирового кубка вызова (видео) Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой США в финальном матче Мирового кубка вызова со счетом 6:2.

Загрузка... В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Федор Свечков (28-я минута), Прохор Полтапов (30), Илья Иванцов (47), Никита Чибриков (55), Всеволод Гайдамак (56) и Данила Юров (60). В составе американской команды отличились Эйдан Хрещук (57) и Колби Саганюк (59). Отметим, что в прошлом году российские юниоры также стали обладателем трофея, в финальном матче обыграв Финляндию со счетом 2:1. 💥 Мощь! Пересматриваем голы финального матча на Мировом кубке вызова U17, присоединяйтесь. #снамироссия pic.twitter.com/UFsUrifoWu — Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2019