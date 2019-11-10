Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России проиграла команде Чехии в заключительном матче на Кубке Карьяла. Игра прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 3:0.

Загрузка... Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл Ян Коварж. На 52-й минуте преимущество чехов удвоил Лукаш Седлак. В конце матча пустые ворота российской команды поразил Андрей Нестрашил. Сборная России ни турнире набрала два очка, победив лишь шведскую команду по буллитам. Победителями первого этапа Евротура стала сборная Чехии.