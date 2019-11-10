Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл Ян Коварж. На 52-й минуте преимущество чехов удвоил Лукаш Седлак. В конце матча пустые ворота российской команды поразил Андрей Нестрашил.
Сборная России ни турнире набрала два очка, победив лишь шведскую команду по буллитам. Победителями первого этапа Евротура стала сборная Чехии.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду «Столичные» упрочили лидерство в чемпионате, опережая «Айлендерс» и «Бостон» на 4 очка. Открыл счет Евгений Кузнецов и впервые после дисквалификации сделал фамильную «птичку». 10.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав