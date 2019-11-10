«Когда меня оседлали два игрока, то уже ни о чем не думал». Александр Самонов - о дебюте в сборной Эмоции после первой игры за национальную команду…

Вратарь сборной России Александр Самонов подвёл итоги заключительного матча на Кубке Карьяла с Чехией, где его команда потерпела поражение со счетом 3:0.

- Александр, с дебютом. Какие эмоции после матча на международном уровне?

- Проиграли, поэтому не очень.

- Какие мысли были, когда судьи просматривали вторую шайбу в ваши ворота?

- Ничего не думал. После того как на меня два игрока сели, вообще не о чем не думал…

- Волновались перед игрой?

- Нет, совсем.

- В последний месяц у вас не так много практики было…

- Было ничего так играть после долгого периода без практики. Я на тренировках набрал тонус. Может быть, чего-то немного не хватало, но в целом чувствовал себя неплохо.

- Какой-то отрезок в матче показался наиболее сложным?

- В игре за сборную каждый момент сложный и напористый, каждая передача. Вы видели второй гол? Там просто зарывают в воротах!

- Понимаете, что на этом уровне, да и на уровне вашего нового клуба СКА от исхода каждого матча зависит будешь ли ты защищать ворота или сидеть на лавке…

- Я такого давления не чувствую.