Игорь Ожиганов: Мы хорошо провели время в Финляндии - Советский спорт
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10 ноября 2019 18:15ХоккейКузютина Елена

Игорь Ожиганов: Мы хорошо провели время в Финляндии

Защитник сборной России Игорь Ожиганов о поражении в заключительном матче Кубка Карьяла.

«Нас подвели завершение моментов и никакое большинство. Ничего не получилось сегодня. Хотя у всех ребят было огромное желание. Не скажу, что не понимали друг друга. Скорее, какие-то ошибки, удаления... А так мы хорошо общались, неплохо провели здесь время», - сказал Игорь Ожиганов.

- Приезжали в сборную игроком «Ак Барса», уезжаете – хоккеистом СКА. Готов к перезагрузке?
- Конечно. Жизнь на проигрыше в этом турнире не заканчивается. Продолжим играть в хоккей.

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