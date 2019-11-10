Игорь Ожиганов: Мы хорошо провели время в Финляндии

«Нас подвели завершение моментов и никакое большинство. Ничего не получилось сегодня. Хотя у всех ребят было огромное желание. Не скажу, что не понимали друг друга. Скорее, какие-то ошибки, удаления... А так мы хорошо общались, неплохо провели здесь время», - сказал Игорь Ожиганов.
- Приезжали в сборную игроком «Ак Барса», уезжаете – хоккеистом СКА. Готов к перезагрузке?
- Конечно. Жизнь на проигрыше в этом турнире не заканчивается. Продолжим играть в хоккей.
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