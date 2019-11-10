Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла

Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение игрокам Швеции в заключительном, 3-м туре Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей точными бросками отметились Микко Лехтонен и Миро Аалтонен. У шведов шайбу забросил Олле Альсинг.
После этой встречи положение в турнирной таблице выглядит так:
1. Чехия (8 очков)
2. Финляндия (7)
3. Россия (2)
4. Швеция (1)
Евротур. Кубок Карьяла. 3-й тур
Финляндия – Швеция – 2:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – 3 Лехтонен (Хиетанен, Хаапала)
2:0 – 25 Аалтонен (Хаапала, Турунен)
2:1 – 31 Альсинг (Хандемарк, Бертильссон)
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