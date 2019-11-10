Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла - Советский спорт
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10 ноября 2019 21:21ХоккейГичунцев Артур

Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла

Об этом стало известно после матча сборных Финляндии и Швеции.

Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение игрокам Швеции в заключительном, 3-м туре Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными бросками отметились Микко Лехтонен и Миро Аалтонен. У шведов шайбу забросил Олле Альсинг.

После этой встречи положение в турнирной таблице выглядит так:

1. Чехия (8 очков)

2. Финляндия (7)

3. Россия (2)

4. Швеция (1)

Евротур. Кубок Карьяла. 3-й тур

Финляндия – Швеция – 2:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – 3 Лехтонен (Хиетанен, Хаапала)

2:0 – 25 Аалтонен (Хаапала, Турунен)

2:1 – 31 Альсинг (Хандемарк, Бертильссон)

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