Сборная России заняла третье место в Кубке Карьяла Об этом стало известно после матча сборных Финляндии и Швеции.

Новости СМИ2 Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение игрокам Швеции в заключительном, 3-м туре Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Микко Лехтонен и Миро Аалтонен. У шведов шайбу забросил Олле Альсинг. После этой встречи положение в турнирной таблице выглядит так: 1. Чехия (8 очков) 2. Финляндия (7) 3. Россия (2) 4. Швеция (1) Евротур. Кубок Карьяла. 3-й тур Финляндия – Швеция – 2:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – 3 Лехтонен (Хиетанен, Хаапала) 2:0 – 25 Аалтонен (Хаапала, Турунен) 2:1 – 31 Альсинг (Хандемарк, Бертильссон)