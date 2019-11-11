Драйзайтль возглавил список лучших бомбардиров сезона в НХЛ Немец сделал четыре результативные передачи и набрал 34-е очко.

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

В воскресенье в матче с «Анахаймом» (6:2) 24-летний немец отметился четырьмя результативными передачами. Теперь на его счету 34 (14+20) очка в 19 матчах, и он опередил чеха Давида Пастрняка из «Бостона» (30 (15+15) очков).

Отметим, что результативная серия Драйзайтля теперь составляет девять матчей, в которых он набрал 18 очков. Следующим соперником «нефтяников» станет 12 ноября «Сан-Хосе». Матч пройдет на площадке «акул».

В прошлом сезоне на счету нападающего было 105 (50+55) очков в 82 играх.