Марнер пропустит месяц из-за травмы голеностопа Канадец получил травму в субботу в матче с «Филадельфией».

Форвард «Торонто» Митч Марнер выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт лиги.

В субботу 22-летний канадец получил повреждение в матче с «Филадельфией» (2:3 OT), в котором провел всего 12 смен. На стартовом вбрасывании во втором периоде Марнер зацепился за клюшку нападающего «летчиков» Карсена Тварински, неудачно упал и добирался до скамейки запасных на коленях. Форвард вышел еще на одну смену, но быстро покинул лед и отправился в раздевалку.

В воскресенье Марнеру сделали МРТ, а повторное обследование наметили через месяц. В 18 матчах сезона Марнер набрал 18 (4+14) очков и идет вторым в команде по результативности.