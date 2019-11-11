НХЛ назвала трех звезд прошедшей недели Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон признан первой звездой недели в НХЛ. Шведский хоккеист отыграл три матча и отразил 96 бросков из 101 (95%) при коэффициенте надежности 1,64. Таким образом, он помог «Сенаторз» одержать три победы.

На второй позиции расположился американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В его активе 4 матча и 9 9 (2+7) очков.

Замкнул тройку лучших канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар, который в трех матчах набрал 6 (3+3) очков.