Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно Национальная команда заняла 3-е место.

Бывший наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин высказался о выступлении сборной России после окончания Кубка Карьяла.

«Надо мыслить позитивно. Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев – они смотрелись, старались, не соглашались со счёеом на табло. Позитив есть, будем думать о будущем. Но положительный результат должен стоять во главе нашей сборной всегда и во всех соревнованиях», – цитирует специалиста News.ru.

Напомним, сборная России под руководством Алексея Кудашова проиграла финнам (3:4) и чехам (0:3).