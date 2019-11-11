Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно

Бывший наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин высказался о выступлении сборной России после окончания Кубка Карьяла.
«Надо мыслить позитивно. Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев – они смотрелись, старались, не соглашались со счёеом на табло. Позитив есть, будем думать о будущем. Но положительный результат должен стоять во главе нашей сборной всегда и во всех соревнованиях», – цитирует специалиста News.ru.
Напомним, сборная России под руководством Алексея Кудашова проиграла финнам (3:4) и чехам (0:3).
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали! Форвард сборной России и нижегородского «Торпедо» – о хоккее, лошадях и секрете побед в непростых матчах. 10.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам? Стоило Александру Великому покорить отметку 600, все вспомнили о вечном, казалось бы, достижении другого Великого – 894 гола за карьеру. Кое-кто даже включил обратный отсчет. После того как 22-летний Макдэвид в игре с «Анахаймом» набрал 400-е очко, есть повод снова обратиться к наследию Гретцки. 11.11.2019 12:45 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав