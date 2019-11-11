Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 ноября 2019 21:05ХоккейГичунцев Артур

Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно

Национальная команда заняла 3-е место.

Бывший наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин высказался о выступлении сборной России после окончания Кубка Карьяла.

«Надо мыслить позитивно. Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев – они смотрелись, старались, не соглашались со счёеом на табло. Позитив есть, будем думать о будущем. Но положительный результат должен стоять во главе нашей сборной всегда и во всех соревнованиях», – цитирует специалиста News.ru.

Напомним, сборная России под руководством Алексея Кудашова проиграла финнам (3:4) и чехам (0:3).

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Дамир Жафяров: За Билана меня еще не принимали! Форвард сборной России и нижегородского «Торпедо» – о хоккее, лошадях и секрете побед в непростых матчах. 10.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам? Стоило Александру Великому покорить отметку 600, все вспомнили о вечном, казалось бы, достижении другого Великого – 894 гола за карьеру. Кое-кто даже включил обратный отсчет. После того как 22-летний Макдэвид в игре с «Анахаймом» набрал 400-е очко, есть повод снова обратиться к наследию Гретцки. 11.11.2019 12:45 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
21:05 Хоккей Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно
20:49 Футбол Федор Чалов – об ошибках Вилкова: Такого не должно быть
20:25 Хоккей НХЛ назвала трех звезд прошедшей недели
19:57 Футбол Источник: «Наполи» может уволить Анчелотти
19:32 Футбол Суперкубок Испании. Полуфинал. Результаты жеребьевки
19:17 Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР
19:06 Футбол СМИ: Эмери будет уволен, если не исправит положение «Арсенала за шесть матчей
18:39 Футбол Павел Колобков – о проблемах с визами США: Это нарушение гарантий, которая дает принимающая сторона
18:28 Хоккей Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду
17:58 Футбол Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией
17:50 Футбол Далер Кузяев: Россия покажет атакующий футбол с Бельгией
17:41 Фигурное катание Анна Щербакова – о группе Тутберидзе: Смотришь, как прыгают другие, и это не кажется таким трудным
17:31 Гандбол Полина Ведехина: Было понятно, что хочет Трефилов, а у Мартина времени мало
17:22 Футбол Валерий Петраков: Увидел для себя, что нужно поменять в «Луче»
17:14 Формула-1 В «Хаасе» сомневаются о продолжении выступлении в Формуле-1 после 2020 года
17:05 Хоккей Марнер пропустит месяц из-за травмы голеностопа
16:57 Хоккей Антон Худобин: Набирать очки – всегда здорово
16:31 Футбол Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился
16:25 Хоккей Капустин сменил «Сочи» на «Северсталь»
16:17 Футбол Пауло Дибала: Никто не ждал, что я забью правой ногой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array