Дон Черри потерял работу. Его высказывание в адрес иммигрантов посчитали расизмом - Советский спорт
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12 ноября 2019 01:51ХоккейГичунцев Артур

Дон Черри потерял работу. Его высказывание в адрес иммигрантов посчитали расизмом

Об этом сообщают американские СМИ.

Хоккейный журналист Дон Черри был уволен с телеканала Sportsnet. Такое решение было принято руководством после его заявления в эфире программы «Уголок тренера», где он сказал следующее:

«Люди, вам нравится наш образ жизни, вы любите наше молоко, наш мед. Неужели вы не можете потратить пару баксов на покупку мака? Парни заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которую вы так сильно любите», – сказал Черри.

11 ноября – ежегодный праздник в Канаде, посвященный погибшим в вооруженных конфликтах. В народе его называют «Маковый день». В память о погибших все руководители клубов НХЛ, а также тренеры покупают красный мак и прикрепляют его к пиджаку.

По информации СМИ, подобное заявление Черри вызвало недовольство у коренных жителей Канады, которые потребовали уволить 85-летнего журналиста. Они считают, что Черри позволил себе непозволительное слова в адрес иммигрантов.

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